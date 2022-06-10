تعثر الحوار الوطني وعودة عمرو موسى إلى الواجهة

2022/06/10 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أبدت‭ ‬فيه‭ ‬القوى‭ ‬والأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬ترحيبها‭ ‬باختيار‭ ‬ضياء‭ ‬رشوان‭ ‬نقيب‭ ‬الصحفيين‭ ‬منسقا‭ ‬عاما‭ ‬للحوار‭ ‬الوطني‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬جلساته‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتدريب‭ ‬التابعة‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والتي‭ ‬أوكل‭ ‬لها‭ ‬مهمة‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬بدأت‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ […]

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