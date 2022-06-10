اليابان تكتشف عناصر (حياة) في كويكب وناسا بعد البنتاغون تسعى لفك لغز الأجسام الطائرة

2022/06/10 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭ – ‬واشنطن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ باتت‭ ‬الاجسشام‭ ‬الطائرة‭ ‬المجهولة‭ ‬احد‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬واللعسكرية‭ ‬لواشنطن‭ ‬فيما‭ ‬اقتربت‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬عناصر‭ ‬لوجود‭ ‬حياة‭ ‬على‭ ‬كويكب‭ .‬ ‭ ‬اكتُشفت‭ ‬أحماض‭ ‬أمينية،‭ ‬وهي‭ ‬عناصر‭ ‬أساسية‭ ‬للحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬في‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬كويكب‭ ‬بواسطة‭ ‬مسبار‭ ‬فضاء‭ ‬ياباني‭ ‬عام‭ […]

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