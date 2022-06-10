تحذير أوربي الى الجزائر بشأن اسبانيا

2022/06/10 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬حذر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الجزائر‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬القيود‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬على‭ ‬إسبانيا،‭ ‬مهددا‭ ‬بإجراءات‭ ‬رد‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬تسوية‭ ‬الخلاف‭.‬ علقت‭ ‬الجزائر‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬معاهدة‭ ‬الصداقة‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار‭ ‬والتعاون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬مدريد‭ ‬موقفها‭ ‬بشأن‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭.‬ وفي‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬عدّلت‭ ‬إسبانيا‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ […]

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