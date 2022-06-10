عشرُ حقائقَ مُرّة عن العمل والتفكير الاقتصادي في العراق

2022/06/10 | 23:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

1- جميعُ العراقيّينَ..



"اقتصاديّونَ"،

حتّى وإن لم "ينتموا" الى الاقتصاد،

وحتّى إذا لم يقرأوا في الاقتصاد جُملةً

واحدةً صحيحةً، و"مُفيدة".

2- جميعُ السياسيّينَ العراق

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