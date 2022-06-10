القوات الامنية تصد تعرض لعناصر 'داعش' في محافظة ديالى

2022/06/10 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتصدي القوات الامنية لتعرض من عناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".يتبع..

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