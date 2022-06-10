التجارة تحصي كميات الحنطة المسوقة في كركوك

2022/06/10 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم الجمعة، عن كميات الحنطة المسوقة لغاية اليوم في جميع منافذ التسويق الثلاثة بالمحافظة.وقال مدير تجارة كركوك حسين قنبر لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشركة تسلمت لحد الان 105 الاف طن من محصول الحنطة في المنافذ الحكومية الثلاثة المعتمدة من قبل وزارة التجارة" . واضاف أن "هنالك اقبال كبير من قبل الفلاحين على تسويق الحنطة في ظل الدعم الحكومي الذي قدم للفلاح من خلال تسليم مستحقاته المالية خلال ثلاثة أيام ." وتابع، أن "الرقم سيكون أكثر من المتوقع خلال الحملة التسويقية الحالية ".

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