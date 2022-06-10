مدير الطب العدلي بالموصل:داعش خلف 200 مقبرة جماعية ونطالب بفتح ملف الخسفة

2022/06/10 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ ابدى‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬شكواهم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬صدى‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬معرفة‭ ‬مصير‭ ‬أبنائهم‭ ‬الذين‭ ‬خطفهم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عند‭ ‬احتلاله‭ ‬الموصل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اعدمهم‭ ‬ورماهم‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬طبيعية‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬تدعى‭ ‬الخسفة‭ .‬ وبالرغم‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬تقريبا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تتحرك‭ […]

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