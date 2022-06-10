قواعد اللعبة..تغيّرت

2022/06/10 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ليس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬تفضيل‭ ‬طرف‭ ‬على‭ ‬آخر،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التوصيف‭ ‬المجرد‭ ‬للمشهد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬لحظته‭ ‬الراهنة،‭ ‬فإن‭ ‬أية‭ ‬استقالة‭ ‬يقدم‭ ‬عليها‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ستقود‭ ‬تداعياتها‭ ‬الى‭ ‬انسحاب‭ ‬مرجح‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬تغييراً‭ ‬شاملاً‭ ‬لقواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعراق‭.‬ أمّا‭ ‬قضية‭ ‬قيام‭ […]

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