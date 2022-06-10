تعليق رحلات مطار دمشق بعد تدمير إسرائيل آخر مدارجه

2022/06/10 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭- ‬الزمان‭ ‬ تفاجأ‭ ‬السوريون‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬مطارهم‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬بمدرج‭ ‬وحيد‭ ‬طوال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬المدرج‭ ‬تدمر‭ ‬بقصف‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضا‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬السورية‭ ‬الجمعة‭ ‬تعليق‭ ‬كافة‭ ‬الرحلات‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أعقبت‭ ‬قصفاً‭ ‬اسرائيلياً‭ ‬عند‭ ‬الفجر‭ ‬قال‭ ‬مصدران‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ […]

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