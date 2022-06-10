2022/06/10 | 23:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يكشف ماحصل في مظاهرات الأنبار في 2014) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ihwgkFp-9H8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يكشف ماحصل في مظاهرات الأنبار في 2014) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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