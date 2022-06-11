الثقافة توضح موقفها من الفعاليات التي تقام في “السندباد لاند”: لم نخصص اموالا لها

2022/06/11 | 00:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار ، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن الجدل الدائر في وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حول الأحداث التي رافقت حفلاً غنائياً كان مقرّراً أن يُحييه فنان عربي في منطقة (السندباد لاند) في العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنَّها “تجدد مرةً أخرى التذكير بموقفها الداعم […]

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