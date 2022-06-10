تسليم الدفعة الثانية من مستحقات لاعبي الصقور

2022/06/11 | 00:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي القوة الجوية، تسليم الدفعة الثانية من مستحقات اللاعبين.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لاعبي فريق القوة الجوية بكرة القدم مستحقاتهم المالية الدفعة الثانية من عقودهم للموسم الكروي الحالي، بإستثناء اللاعبين المصابين والملتحقين بصفوف المنتخب الأولمبي العراقي”.وتابع أن “قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد، أطمئن في اتصال […]

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