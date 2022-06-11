2022/06/11 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اندلع نزاع عشائري اليوم السبت، إثر خلاف على “سلة نفايات”، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل في بغداد.وقالت شرطة بغداد، في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “بعد استخبار مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد بوجود مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري توجهت مفارز الفوج الى محل الحادث والذي تبين […]

ظهرت المقالة تسجيل إصابات..



“سلة نفايات” تُشعل نزاعاً والأمن يفرض طوقاً أمنياً ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

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