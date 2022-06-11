اصابة شخصين بنزاع شرقي بغداد.. والامن يقبض على الجاني

2022/06/11 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ فوج طوارىء العاشر في شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن فض نزاع والقاء القبض على متهم اطلق النار فيه وإصاب شخصين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد استخبار مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد بوجود مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري توجهت مفارز الفوج الى محل الحادث والذي تبين تعرض مواطنين اثنين الى الإصابة باطلاقات نارية في منطقة البطن".

واضافت ان "قائد شرطة بغداد وجه بتطويق المنطقة وضرورة القاء القبض على الفاعل حيث تم غلق مداخل ومخارج القاطع لحين القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري بندقية كلاشنكوف".واشارت الوكالة الى انه "تم نقل المصابين الى المستشفى والمتهم الى مركز الشرطة مع المبرز الجرمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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