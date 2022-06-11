حقيقة تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء في العراق

2022/06/11 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، السبت، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في العراق.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، ان "خبر تعطيل الدوام الذي تداولته الصفحات غير صحيح ، لم تعلن اي جهة رسمية عن عطلة".

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبراً مفاده تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

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