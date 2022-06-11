السعودية.. تعديلات في لائحة

2022/06/11 | 00:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، يوم الجمعة، عن تعديلات في لائحة نظام الأحوال المدنية كان أبرزها المادة رقم 17 التي تخص صور البطاقة الشخصية.

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