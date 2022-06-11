مبابي ينقذ فرنسا من الخسارة امام النمسا

2022/06/11 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفلت منتخب فرنسا بتعادل بشق الأنفس أمام مضيفه النمساوي (1-1)، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.تقدم منتخب النمسا بهدف أندرياس وايمان، في الدقيقة 37، وتعادل كيليان مبابي للديوك، في الدقيقة 87.وبهذه النتيجة، اشتعلت حسابات المجموعة الأولى من المستوى الأول، وبات منتخب فرنسا حامل اللقب مهددا بالخروج.ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما يقبع نظيره الفرنسي في ذيل المجموعة، برصيد نقطتين.ويتصدر منتخب الدنمارك الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد خسارته أمام كرواتيا التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط.

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