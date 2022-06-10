"ملايين الوافدين ومليارات الدولارات".. لبنان "يلتقط أنفاسه" في الموسم السياحي

2022/06/11 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوتوقعت تدفق بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إلى البلد الذي يعاني منذ عام 2019 من أزمات متعددة على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها شح الدولار وما نتج عنه من انهيار للعملة الوطنية، أصاب كل القطاعات بالصميم.

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