أميركا.. التضخم يتسارع لمستوى غير مسبوق منذ 40 عاما 

2022/06/11 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغ التضخم نسبة 8,6% بوتيرة سنوية مقابل 8,3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل، الجمعة.

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