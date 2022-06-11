2022/06/11 | 01:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dkrpcs6TN-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصير العاني: كان لدى القوى المجتمعة بعمان هاجس من استحواذ الحزب الاسلامي على المناصب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نصير العاني: كان لدى القوى المجتمعة بعمان هاجس من استحواذ الحزب الاسلامي على المناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).