محمد الشوربجي يهزم لاعبا مصريا في أول مواجهة بعد تمثيل إنجلترا

2022/06/11 | 01:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش، يوم الجمعة، أن اللاعب محمد الشوربجي المصنف الأول على العالم سابقا فاز في أول مواجهة له منذ قراره بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر.

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