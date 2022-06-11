تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق بسبب عدوان إسرائيلي

2022/06/11 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة النقل السورية، عن تعطل مدارج مطار دمشق الدولي بسبب قصف الكيان الصهيوني.وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت وزارة النقل السورية أنها ستعلن عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".واضافت، انه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

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