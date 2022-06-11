2022/06/11 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن اللحية...مجرد مظهر...على وجه صاحبها...كاللباس فوق الجسد...لا فرق بين الرجال...وبين النساء...في اللباس...من أجل ستر الجسد...تجنبا للإغراء...مع الاختلاف...في شكل اللباس...بين الرجال...وبين النساء...ليصير اللباس...ذكوريا...أو أنثويا...°°°°°°والمرأة...خلقت بدون لحية...بخلاف الرجل...فإن اللحية...تميزه...حتى لا يع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يعلم من يسدل اللحية...؟... - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يعلم من يسدل اللحية...؟... - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).