بايدن يوضح علاقة غزو أوكرانيا وشركات النفط بتسجيل التضخم أعلى مستوى منذ 40 عاما

2022/06/11 | 02:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، بأن تكون مكافحة التضخم هي "أولويته الاقتصادية القصوى"، بينما ألقى باللوم أيضًا على استمرار ارتفاع الأسعار على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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