الولايات المتحدة تخطط لاستقبال 20 ألف لاجئ في العامين المقبلين

2022/06/11 | 03:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستستقبل 20 ألف لاجئ من أميركا اللاتينية في عامي 2023 و2024 وستفرج عن 314 مليون دولار من المساعدات الإنسانية خصوصا للمهاجرين الفنزويليين.تأتي هذه التصريحات في ختام "قمة الأميركتين" في لوس أنجليس والتي يتوقع أن يتبنى مسؤولون أميركيون وآخرون من جميع أنحاء المنطقة خلالها "إعلانا" بشأن التزاماتهم فيما يتعلق بالهجرة.لذلك تتعهد الولايات المتحدة من جانبها استقبال 20 ألف شخص وهو ما سيشكل وفقًا لبيان صادر عن الإدارة الأميركية ثلاثة أضعاف عدد اللاجئين الذين تم استقبالهم هذا العام.كما تعتزم إدارة بايدن "زيادة" استقبال اللاجئين الهايتيين لكنها لم تعطِ أرقامًا وستصدر 11500 تأشيرة عمل موسمية لرعايا من هايتي وأميركا الوسطى لمواجهة نقص العمالة على الأراضي الأميركية.على سبيل المقارنة وعدت واشنطن باستقبال 100 ألف أوكراني بعد أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.من الناحية المالية، ستصرف الولايات المتحدة 314 مليون دولار على شكل تمويل جديد لـ "المساعدة الإنسانية والمساعدة الإنمائية للاجئين والمهاجرين المستضعفين" في أميركا اللاتينية، وهو برنامج يفترض أن يساعد بشكل أساسي الفنزويليين سواء في بلادهم أو في البلدان التي هاجروا إليها.فر أكثر من ستة ملايين فنزويلي من بلادهم التي تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة جدا.

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