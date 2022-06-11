2022/06/11 | 03:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، يوم الجمعة، أسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر يونيو/ حزيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).