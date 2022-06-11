مبعوث أميركي يزور بيروت لبحث ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

2022/06/11 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة، عاموس هوشستين سيجري زيارة خلال الأسبوع الحالي إلى لبنان لبحث أزمة الطاقة في البلاد.

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