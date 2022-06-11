2022/06/11 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عقدين من الزمن، تراوحا بين المواجهة والحوار، يجد الغرب فبقيادة واشنطن نفسه غير قادرا على وقف "الحلم النووي" لإيران التي استمرت فيه رغم أن اقتصادها في وضع "يرثى له".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم اقتصادها المثير للشفقة.. طهران تتمسك بـ"الحلم النووي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم اقتصادها المثير للشفقة.. طهران تتمسك بـ"الحلم النووي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).