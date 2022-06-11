كتاب -أصول القرآن- 3 - جدو جبريل

2022/06/11 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلميننقل القرآن - ألفونس مينجاناحسب السردية الإسلاميةلا يوجد إجماع كبير بين الروايات حول جمع القرآن.



أقدم التدوينات عن التجميع هي لابن سعد (844)، والبخاري (870) ومسلم (874) (1)._____________________________________________________ (1) محمد بن سعد البغداديلا يوجد شيء في مصادر ترجمته مما يتعلق بنشأته وأسرته، وكيف كانت بدايته لطلب العلم، والذي يظهر أن ......





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