فعاليات سيريالية.بودابست :أصداء السريالية المعاصرة عن زلة فرويدية: تفسير الأحلام ومتاهة التعبير السريالي. - عبدالرؤوف بطيخ

2022/06/11 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ •حول هذا الحدث: منذ أن أثبت تصادم الهادرونات الكبير وجود بوزون هيجز أيضًا في عام 2012 ، يقول البعض أننا انزلقنا إلى عالم موازٍ سخيف.ولدت الموجة الأولى من السريالية من عالم خرج عن نطاق السيطرة ، استجابة لمأساة الحرب العالمية الأولى ، وقوة الذرة ، والأرض المجهولة للعقل اللاواعي كما افترض سيغموند فرويد.



بعد ما يقرب من 100 عام ، هناك دعوة إلى السريالية مرة أخرى كآلية للتعامل مع الواقع حيث تتفشى ال ......





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