عمدة ماريوبول: روسيا هدمت 1300 مبنى دون إزالة جثث السكان

2022/06/11 | 06:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويشنكو، يوم الجمعة، إن القوات الروسية التي تحتل المدينة دمرت 1300 مبنى سكني دون إزالة مئات الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

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