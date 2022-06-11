2022/06/11 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت عشرون دولة الجمعة شراكة بقيادة الولايات المتحدة تتعلق بالهجرة في أميركا اللاتينية وذلك في ختام "قمة الأميركيتين" التي شهدت خلافات أكثر من الإعلانات الملموسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإطلاق شراكة تتعلق بالهجرة.. "قمة الأميركيتين" تنهي أعمالها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإطلاق شراكة تتعلق بالهجرة.. "قمة الأميركيتين" تنهي أعمالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).