بايدن: زيلينسكي

2022/06/11 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة أن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "لم يرِد سماع" التحذيرات الأميركية قبل غزو روسيا لبلاده.

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