قبيل اللقاء المرتقب.. مسؤولون أميركيون يؤكدون

2022/06/11 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى لشبكة (سي.إن.إن) إن كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا السعودية أن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في "إعادة ضبط" العلاقات مع الحليف الرئيس في الشرق الأوسط، وتجاوز مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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