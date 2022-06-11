تحليل.. استعادة الإمبراطورية الروسية ستكون نهاية لعبة بوتين

2022/06/11 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادرا ما تكون قراءة أفكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة سهلة، لكن زعيم الكرملين، في بعض الأحيان، يجعل الأمر سهلا.

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