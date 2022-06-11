شلل نصفي بالوجه..

2022/06/11 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب النجم العالمي، جاستن بيبر، بشلل في النصف الأيمن من وجهه، بسبب فيروس أضر بعصب أذنه.

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