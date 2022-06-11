كيم يعين امرأة وزيرة لخارجية كوريا الشمالية

2022/06/11 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى امرأة لتولي منصب وزير الخارجية حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت في وقت تواصل بيونغ يانغ سلسلة من اختبارات الأسلحة وتتجاهل دعوات الولايات المتحدة لإجراء محادثات.

وعينت النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوي سون هوي وزيرة لخارجية كوريا الشمالية خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، وهي تحل محل ري سون غوون المسؤول العسكري السابق المتشدد الذي قاد مفاوضات مع كوريا الجنوبية.

وتشوي دبلوماسية تجيد اللغة الإنكليزية وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكانت تشوي عقدت جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع صحافيين خلال الليلة التي شهدت انهيار قمة هانوي بين الزعيمين في شباط 2019 ومن ثم أنحت باللائمة على واشنطن وقالت "أعتقد أن الولايات المتحدة فوتت فرصة ذهبية برفضها مقترحاتنا".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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