أولمبينا يواجه أوزباكستان وعينه على نصف نهائي آسيا

2022/06/11 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي بكرة القدم، نظيره الأوزبكي مساء اليوم ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً.وسيتواجه الفريقان على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند.ويطمح منتخبنا الأولمبي إلى تحقيق الفوز والعبور لنصف النهائي من خلال أستغلال زخم الانتصار الأخير أمام الكويت.في المقابل تعول أوزباكستان على الأرض والجمهور للمضي قدماً نحو […]

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