السعودية.. تداول ما قاله أمير قبل عام عما سيحدث بين أمريكا والمملكة بعد تصريح

2022/06/11 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن وبن مساعد خلال مقابلة منذ أكثر من عام عن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

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