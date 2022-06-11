مخاوف من تفشي الكوليرا في مدينة ماريوبول

2022/06/11 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دمر الصراع الكثير من المنشآت والمعدات الطبية في مدينة ماريوبول تواجه مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي دُمرت إثر قصف استمر لعدة أسابيع خضعت بعده لسيطرة القوات الروسية، خطر انتشار مرض الكوليرا، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية.وذكرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ان البنى التحتية في ماريوبول لحقت بها أضرار بالغة أو دُمرت بشكل كامل، […]

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