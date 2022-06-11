الاقتصاد العالمي في كوكب متأزم: اضطرابات لوجستية، وتضخم، وتقلب مالي مفرط، وأوجه عدم مساواة متنامية، ومقاومات ومطالب شعبية - الاممية الرابعة

2022/06/11 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاممية_الرابعة هذا النصُّ أحدُ ثلاثةٍ جرى عرضُها لافتتاح نقاشٍ حول الوضع العالميِّ في اجتماع اللجنة العالميةِ في فبراير/شباط العام 2022، وتمّ اتفاقٌ على أنْ تُشكِّل، مُجتمِعةً، قاعدةَ تطويرِ تحليلنا مُستقبلا.23 فبراير 2022استمرار أزمةٍ صحية متفاوتةِ الآثارترتبطُ أزمةُ النظام الرأسمالي الإجماليةُ بأزمة تفاعلاتِ المجتمع البشري وتحولاته الداخلية، وبأزمة نظام الأرض.



إننا نشهد سلسلة أزمات، ......





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