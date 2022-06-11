2022/06/11 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس في تاريخ 23 آذار عام 2011 أقر الكنيست (المسرح) الإسرائيلي قانون ما يسمى "قانون النكبة"، والذي ينص على أن أية مؤسسة أو جمعية تقوم بفعاليات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بدلًا من يوم الاستقلال الإسرائيلي سيتم سحب تمويلها أو تقليص ميزانيتها بعد موافقة النائب العام ووزير المالية.



ويمنع مشروع القانون إحياء ذكرى النكبة، وكل فرد يخالف هذه المادة معرض للسجن لمدة سنة أو دفع غرامة كبيرة.هذا الق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحدة الوطنية الكفاحية الطريق الوحيد لحرية الشعب الفلسطيني - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوحدة الوطنية الكفاحية الطريق الوحيد لحرية الشعب الفلسطيني - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).