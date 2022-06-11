2022/06/11 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موشيه_تسيمرمان النزاع الصهيوني – الفلسطيني غاب عن المناهج التعليمية للمرحلة الاعدادية في التعليم الرسمي، هذا ما كتبه ألوف بن ("هآرتس"، 27/5).



هذه الأقوال تناسب النقاش حول مضامين تعليم مادة التاريخ بشكل عام.



والنظرة بعيدة المدى الى الماضي يمكن أن تساعد القراء على معرفة مصدر هذه الظاهرة.أكتب هذا بناء على تجربتي منذ اكثر من خمسين سنة حول تخطيط وتنفيذ المناهج التعليمية للمرحلة الاعدادية في التعليم الرسمي، في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى في السبعينيات لم يتعلم الطلاب عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - موشيه تسيمرمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتى في السبعينيات لم يتعلم الطلاب عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - موشيه تسيمرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).