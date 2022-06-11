أقوى منافس لسيارات تسلا يظهر من الصين!

2022/06/11 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستعد SAIC الصينية لطرح سيارتها الكهربائية المتطورة والقوية التي صنفها الكثيرون من بين أقوى المنافسين لسيارات تسلا.وتأتي المركبة بهيكل انسيابي شبيه بهياكل سيارات “X6” من بي إم دبليو، طوله 4 امتار و90 سنتيمتر، عرضه 192 سم، وارتفاعه 165 سم، وتتميز هذه السيارة بأناقة التصميم، وبنوافذها الخالية من الإطارات، وأبوابها المجهزة بقبضات يمكن […]

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