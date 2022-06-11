فيديو صادم.. شاهد كيف ظهر جاستن بيبر لحظة اعلان اصابته بشلل في وجهه

2022/06/11 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغني الكندي الشاب، جاستن بيبر عبر حسابه على موقع إنستغرام أنه يعاني من متلازمة "رامسي هانت" التي سببت له شللا في النصف الأيمن من وجهه، بسبب فيروس أضر بعصب أذنه.

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