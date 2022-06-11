علامة “غير عادية” تظهر في أصابعك قد تدل على سرطان الرئة!

2022/06/11 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ على الرغم من أن سرطان الرئة لا يظهر عادة أعراضا في المراحل المبكرة، فقد تظهر العلامات التحذيرية مع تقدم الحالة.وعندما تفكر في سرطان الرئة، قد تتبادر إلى ذهنك أعراض مثل السعال أو ضيق التنفس.وبصرف النظر عن رئتيك وصدرك، هناك منطقة أخرى يمكن أن تشير إلى الحالة – الأصابع.وشارك مركز أبحاث […]

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