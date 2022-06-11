2022/06/11 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت حرج في ميدان القتال الدائر بشرق أوكرانيا، تتناقص القطع المدفعية والأنظمة الصاروخية لصد القوات الروسية، الأمر الذي يؤثر على معنويات الخطوط الأمامية، فيما ناشد مسؤولون أوكرانيون الغرب تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإسراع بتسليمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معنويات الخطوط الأمامية تتراجع.. وأوكرانيا تطالب بـ"سرعة" تسليم الأسلحة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معنويات الخطوط الأمامية تتراجع.. وأوكرانيا تطالب بـ"سرعة" تسليم الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).