بطلته امرأة.. قرار “غير مسبوق” في كوريا الشمالية

2022/06/11 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى في تاريخها امرأة في منصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت.واختيرت النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوي سون هوي وزيرة لخارجية كوريا الشمالية، خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.وستحل سون هوي مكان ري سون غوون المسؤول […]

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قرار “غير مسبوق” في كوريا الشمالية أولاً على ايرث نيوز.

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