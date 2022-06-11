العراق وإيران يتفقان لتأسيس لجنة للتبادل الثقافي

2022/06/11 | 09:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواء التخويف من إيران والعراق.

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