2022/06/11 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل 15.3% خلال شهر مايو/ أيار الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي في مصر أعلى معدل له منذ مارس/ آذار 2019 عند مستوى 13.5%، وأرجع خبراء أسباب النمو المستمر للتضخم إلى الحرب الأوكرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. ارتفاع معدل التضخم للشهر السادس.. وخبراء: غزو أوكرانيا السبب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. ارتفاع معدل التضخم للشهر السادس.. وخبراء: غزو أوكرانيا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).